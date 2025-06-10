Рынок акций РФ просел к 2720п по индексу МосБиржи на санкционных новостях, лидировала в откате "Роснефть"

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение после утренней локальной коррекции, покупатели сокращают позиции после июньского заседания ЦБ РФ с жестким сигналом о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне новых санкционных угроз Запада и опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине; фактором поддержки во вторник выступила выросшая нефть на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая (фьючерс на Brent поднялся до $67,7 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2722,37 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2702,29 пункта), индекс РТС - 1091,1 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%, при этом лидерами отката выступили акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составил 78,6003 руб. (-55,4 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Сбербанк в мае получил 140,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 133,4 млрд руб. годом ранее, сообщил банк. В январе-мае Сбербанк получил 682,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 628,4 млрд руб. годом ранее.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Еврокомиссия, как ожидается, предложит добавить десятки судов, которые занимаются перевозкой нефти из России, в 18-й пакет санкций в отношении РФ, сообщило издание The Guardian со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС. Отмечается, что предлагается включить еще 70 судов в "черный список". Таким образом, как подсчитала газета, общее число подобных транспортных средств под санкциями превысит 400.

Согласно информации издания, Евросоюз намерен добиваться ограничений в отношении 22 банков: их предлагается отключить от системы SWIFT.

Согласно собеседникам издания The Financial Times, в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник подтвердила информацию, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток".

"Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК во вторник на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК также хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.

Тем временем, действие указа президента РФ о неприменении условия "ценового потолка" в нефтяных контрактах продлено Владимиром Путиным до конца 2025 года. Данный указ впервые вступил в силу с 1 февраля 2023 года и несколько раз продлялся, последний раз - до 30 июня текущего года.

Третий раунд двусторонних консультаций РФ-США по устранению обоюдных озабоченностей состоится очень скоро, но конкретной даты пока нет, сообщил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Двустороння проблематика - здесь тоже есть движение. Мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям, пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал он журналистам в Сочи.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, рынок акций РФ во вторник продолжил коррекционное снижение под давлением геополитики - ЕС прорабатывает детали 18-го пакета санкций против России. Обсуждается вопрос снижения потолка цена на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также другие ограничения против банковского и нефтегазового секторов. Собственно, эти секторы во многом и формируют динамику индекса МосБиржи.

Индекс МосБиржи пока держится выше 2700 пунктов, однако имеет риск пробоя указанного уровня. В таком случае следующую поддержку придется искать в районе 2650-2660 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 июня: движение в диапазоне 2700-2730 пунктов. Для разворота вверх необходимо закрепляться выше 2740 пунктов, считает Рокотянская.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, наибольшее давление на рынок акций РФ оказывает новый пакет ограничительных мер со стороны ЕС, который будет включать санкции против "Северных потоков", ряда судов и банков, а также снижение "потолка" цен на нефть. Дополнительными факторами, которые оказывают влияние на рынок, остаются денежно-кредитная политика Банка России и крепкий рубль. В фокусе инвесторов - данные по недельной инфляции и аукционы Минфина по размещению ОФЗ, напомнил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник снизился на фоне сообщений о скором объявлении 18-го пакета западных санкций против РФ. СМИ сообщили, в частности, о потенциальном включении в 18-й пакет санкций ЕС "Северного потока", снижении потолка цен на нефть до $45 за баррель и запрете на использование энергетической инфраструктуры РФ. Под ограничения также могут попасть новые банки и суда российского флота, отметила аналитик.

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,3%) во вторник последний день торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 70 руб. с текущей доходностью 9,3% и корректируются после скачка вверх накануне. Бумаги "Интер РАО", несмотря на дивиденды с доходностью, близкой к средней по рынку (10% за 2024 год), еще с сентября 2023 года находятся в "медвежьем" тренде, который не смогли прервать даже ожидания годовых выплат, констатирует Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдается консолидация перед поступлением важных торговых и экономических новостей по ходу недели. Индексы МосБиржи и РТС в течение дня опускались к ближайшим поддержкам 2700 и 1065 пунктов соответственно, после чего произошел отскок. Уход рынка ниже этих поддержек может предвещать не только смену краткосрочного тренда, но и начавшегося в апреле среднесрочного повышения. Участники учитывают в ценах риски сохранения жесткой монетарной политики РФ, а также усугубления геополитической напряженности и санкционного давления, полагает представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдаются смешанные настроения. Американские инвесторы получили положительный сигнал от результатов первых торговых переговоров между США и Китаем и теперь с нетерпением ждут итогов второго раунда.

На рынке акций РФ фоном продолжающих распродаж остается ожидаемо сдержанный шаг Банка России: регулятор на прошлой неделе снизил ключевую ставку, но подтвердил, что монетарная политика останется жесткой длительное время. Реальные ставки сохраняются на высоком уровне, а дальнейшее смягчение носит непредсказуемый характер - сигнал для рынка остался скорее негативным, что ограничивает потенциал для длительного разворота. Поддержку российскому рынку оказывает нефть - Brent закрепилась выше $67 за баррель. Впереди новые раунды диалога по иранской ядерной программе, что также может стать аргументом в пользу сохранения повышенного спроса на сырье.

Технически индекс МосБиржи продолжает находиться ниже 10-дневной средней EMA, которая сейчас проходит на уровне 2803 пунктов. Индекс не удержал локальный уровень поддержки 2730 пунктов, что может стать сигналом для углубления снижения, полагает представитель "Финама".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,3-0,4%, DAX просел на 0,8%), стабильны Штаты (индексы акций к 18:50 МСК подросли в пределах 0,2%).

В понедельник США и КНР провели в Лондоне очередной раунд торговых переговоров. По данным Associated Press (AP), китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщило агентство.

Президент США Трамп в понедельник заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо". По словам Трампа, США "хотят открыть для себя Китай".

Также во время встречи с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных минералов, который Китай приостановил.

На нефтяном рынке цены растут на фоне оптимизма по поводу американо-китайских переговоров, проходящих в Лондоне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,71 за баррель (+1% и +0,9% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $65,95 за баррель (+1% и +1,1% в понедельник).

Министр торговли США Говард Латник во вторник дал положительную оценку торговым переговорам Вашингтона и Пекина. "Дискуссии шли весь день вчера, и я ожидаю, что они займут и весь сегодняшний день. Они идут хорошо, и мы проводим много времени вместе", - приводят западные СМИ слова Латника.

Накануне президент США Дональд Трамп также положительно отозвался о ходе переговоров.

Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Позднее на этой неделе состоится очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Достижение договоренности по иранской ядерной проблеме может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта этой страны.

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона скоро передаст США предложения по ядерной программе исламской республики. Он призвал Вашингтон "не упускать эту возможность" и отнестись к предложению серьезно.

С 12 апреля состоялись пять раундов переговоров между Ираном и США. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-6,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,4%), "Соллерса" (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+8,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+8,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+5%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,35 млрд рублей (из них 8,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,64 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,38 млрд рублей на акции "ПИКа").

рк вч

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BANE, CARM, CHMF, FESH, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, KBSB, KROT, KRSB, LKOH, MAGN, MOEX, MSNG, MTSS, NKHP, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RUAL, RZSB, SBER, SNGS, SVAV, SVET, T, TRMK, VKCO, VTBR, WUSH