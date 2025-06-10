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Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" понизил прогнозную цену обыкновенных акций Сургутнефтегаза до 58,38 руб., "префов" - до 68,78 руб
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10 июня 2025 года 18:35
"АКБФ" понизил прогнозную цену обыкновенных акций Сургутнефтегаза до 58,38 руб., "префов" - до 68,78 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" до 58,38 руб., "префов" - до 68,78 руб. с прежних уровней 60,258 руб. и 69,79 руб., сообщается в комментарии. Это предполагает среднесрочный потенциал роста на 174% и 36% соответственно и рекомендацию "покупать". "Сургутнефтегаз" опубликовал сокращенную отчетность по РСБУ и данные операционной статистики за 2024 год и IК25. Компания получил 439,7 млрд руб. чистого убытка в IК25 против прибыли 268,5 млрд руб. годом ранее. В 2024 году добыча составила 53,7 млн тонн нефти и 6,2 млрд кубометров газа, сообщается в годовом отчете компании. "В обоих раскрытых отчетах значения статей баланса, необходимых для расчета "кубышки" (ликвидных активов), по итогам 2024 года скрыты. Наша оценка в данном случае составляет 6,355 трлн руб., рыночная, по нашим данным - порядка 6,5 трлн руб., - указывают эксперты. - По итогам 2025 года по-прежнему ожидаем повышения EBITDA эмитента до порядка 700 млрд руб. Прогноз дивидендных выплат по обыкновенным и привилегированным акциям компании по итогам 2025 года. по-прежнему составляет 0,9 руб. и 10,7 руб. соответственно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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