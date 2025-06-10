"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с с целевой ценой 317 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

Ритейлер Fix Price на прошлой неделе объявил о начале обмена расписок казахского холдинга на акции российского ПАО. Обмен обеспечит переход акционеров на уровень владения операционным юридическим лицом, снимет ряд существующих ограничений и повысит ликвидность торгов. Обмен будет происходить с коэффициентом 1 к 158 и предполагает как биржевую, так и внебиржевую часть.

"Компания работает над улучшением динамики сопоставимых продаж и ожидает существенного прорыва в этом направлении по мере наступления более благоприятных макроэкономических условий, - пишет эксперт. - Рентабельность EBITDA, вероятно, снизится в этом году, но, как ожидается, начнет улучшаться со следующего года. Дивидендная политика ПАО предполагает выплаты дважды в год на уровне не менее 50% чистой прибыли МСФО. Мы полагаем, что компания оставила в политике место для маневра, а реальный уровень выплат составит около 80% чистой прибыли".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.