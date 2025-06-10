Падение спроса на валюту существенно поддерживает рубль - Райффайзенбанк

Падение спроса на валюту существенно поддерживает рубль, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Согласно данным, опубликованным в понедельник в Обзоре рисков финансовых рынков от ЦБ, чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в мае продолжили снижаться, опустившись до $7,4 млрд ($10 в апреле), - пишут эксперты. - При этом, как мы предполагаем, отношение продаж к экспорту в мае также снизилось. Этот фактор, при прочих равных, должен был бы оказать негативное влияние на динамику курса рубля, но этого не произошло".

На взгляд аналитиков, фактор снижения спроса на валюту существенно перевешивает, поддерживая рубль на протяжении последних месяцев. ЦБ объясняет такую ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой, которая обеспечивает привлекательность рублевых активов для компаний и населения.

"Падение спроса на валюту также может быть обусловлено как сохранением ожиданий по разрешению геополитической ситуации, так и изменением процессов в импорте (спрос на валюту со стороны импортеров падает из-за проблем с платежами за импорт и/или из-за роста рубля в расчетах), - полагают стратеги банка. - При этом притока иностранных инвесторов на фоне жесткой ДКП не фиксируется (доля нерезидентов в ОФЗ остается крайне низкой), главным образом, из-за риска санкций. По этой же причине, как мы понимаем, существенно ограничены возможности инвестиций в иностранные активы и для резидентов".

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