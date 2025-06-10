SberCIB понизил рекомендацию для акций Магнита до "продавать"

SberCIB Investment Research понизил рекомендацию для акций "Магнита" до "продавать" и целевую цену - до 3600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты инвестбанка прогнозируют, что "Магнит" уступит "ИКС 5" по темпам роста EBITDA. В 2025 году у "Магнита" этот показатель прибавит 15% год к году, а у "ИКС 5" - 16%. При этом к 2027 году отставание может усилиться.

"Давление на рентабельность EBITDA может сохраниться, - указывают аналитики SberCIB. - По нашим оценкам, в 2025 году показатель снова обновит исторический минимум в 5,5% против 5,6% годом ранее. Свободный денежный поток в 2025 году может быть отрицательным вследствие снижения рентабельности по EBITDA, роста процентных расходов и крупных капзатрат".

Из-за этого дивиденды в ближайшие 12 месяцев, по мнению стратегов, вряд ли возможны. К тому же долговая нагрузка выросла, а в течение года компании необходимо погасить или рефинансировать свыше 60% кредитного портфеля.

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