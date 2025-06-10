Металлы платиновой группы и серебро могут стать ключевыми бенефициарами сырьевого ралли во 2П25 - Freedom Finance Global

Металлы платиновой группы и серебро могут стать ключевыми бенефициарами сырьевого ралли во втором полугодии 2025 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"С начала июня стоимость платины выросла почти на 15%, превысив $1215 за унцию, что стало максимумом с мая 2021 года, - констатирует эксперт. - Палладий прибавил более 12%, поднявшись до $1089, самого высокого значения с ноября 2024 года. Серебро подорожало более чем на 11%, обновив 13-летний максимум на отметке $36,68 за унцию. Рост этих металлов опережает даже золото, которое с начала месяца прибавило лишь около 1%".

Основными причинами столь стремительного роста стоимости промышленных металлов, на взгляд эксперта, стали инвестиционная привлекательность, а также дефицит платины на глобальном рынке при росте спроса на нее в США.

Также, по мнению Чернова, стоит учесть, что на фоне ожиданий смягчения политики ФРС США и геополитических рисков инвесторы расширяют позиции не только в золоте, но и в промышленных благородных металлах, среди которых как раз серебро, платина и палладии, как в активах с двойным предназначением, товарным и защитным.

"Дальнейшая динамика будет зависеть от глубины дефицита и темпов восстановления добычи в ЮАР, - полагает аналитк инвесткомпании. - При сохранении ограниченного предложения и умеренно слабом долларе серебро может протестировать $38-39 за унцию во втором полугодии 2025 года. Платина способна закрепиться выше $1250, а при продолжении дисбаланса даже уйти к $1300. Палладий, в условиях ограниченной ликвидности, может быть особенно волатильным, но сохраняет потенциал роста до $1150-1180".

В целом, металлы платиновой группы и серебро, на взгляд стратега, могут стать ключевыми бенефициарами сырьевого ралли во втором полугодии 2025 года, особенно если США и Китай начнут снижать взаимные импортные пошлины.

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