Велика вероятность возвращения курса рубля к уровням выше 80 руб./$1 во 2П25 - Freedom Finance Global

Велика вероятность возвращения курса рубля к уровням выше 80 руб./$1 во втором полугодии 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Рубль в мае укреплялся вопреки снижению валютной выручки экспортеров за счет крайне низкого спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса, а также привлекательности рублевых инструментов в условиях жесткой денежно-кредитной политики, - пишет эксперт в комментарии. - Однако устойчивость такой динамики вызывает сомнения, так как при стабилизации или росте импорта и продолжении смягчения монетарной политики спрос на валюту может восстановиться, а на рублевые активы сократятся, в то время как экспортные продажи остаются ограниченными из-за низких цен на нефть. В этом контексте во втором полугодии велика вероятность возвращения курса доллара к торгам выше 80 руб./$1".

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