"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 350 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитков инвесткомпании.

Сбербанк сокращенные финансовые результаты по РПБУ за первые пять месяцев 2025 года:

- Чистая прибыль увеличилась на 8,7% год к году и составила 682,9 млрд рублей.

- Процентные доходы вырос на 14,3%, до 1,2 трлн рублей.

- Комиссионные доходы снизились на 0,3%, до 289,1 млрд рублей.

- Операционные расходы выросли на 13,3%, до 419,9 млрд рублей.

- Рентабельность капитала составила 22,3%.

"Продолжается умеренный рост кредитного портфеля Сбера, а основным драйвером выданных кредитов снова выступает ипотека - спрос со стороны населения остается устойчивым, несмотря на высокие ставки, - пишут аналитики. - Также стоит отметить прирост клиентской базы: банк прибавил свыше миллиона новых розничных клиентов всего за пять месяцев, что говорит о сохранении доверия к бренду и широком проникновении экосистемы. Рост расходов на резервы в мае - логичное последствие укрепления рубля. А вот увеличение операционных затрат с начала года требует наблюдения - оно может сигнализировать о растущих издержках в масштабировании экосистемных направлений".

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