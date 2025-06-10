Дальнейшее снижение предложения валюты экспортерами окажет давление на рубль - банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшее снижение предложения валюты экспортерами окажет давление на рубль, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

ЦБ РФ в понедельник выпустил ряд данных по текущей ситуации на рынках, в том числе на валютном, отмечается в обзоре. Объем покупок валюты фирмами у банков в мае снизился на 12% м/м до 1,6 трлн руб., минимальных уровней с июня прошлого года. Чистые покупки валюты физлицами за месяц увеличились на 62% м/м до 110 млрд руб., что, по мнению аналитиков, объясняется сезонными факторами.

"Годом ранее нетто-покупки физических лиц были больше - 206 млрд руб., - отмечают эксперты банка. - Слабый спрос на валюту является одним из важнейших устойчивых факторов укрепления рубля. С другой стороны, в мае чистые продажи экспортеров ушли с $10,0 млрд до $7,3 млрд, минимума с августа 2023 года. Во многом такая динамика связана с длительными майскими праздниками, но среднедневные операции также сократились за месяц - на 11% м/м. На фоне снизившихся с апреля цен на сырье предложение валюты со стороны экспортеров с лагом может продолжить снижаться, что в дальнейшем окажет давление на рубль".

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