Рубль утром дорожает в паре с юанем на фоне немного укрепляющейся нефти

Москва. 10 июня. Китайский юань понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль подрастает на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,902 руб. (-5,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,64 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара "юань-рубль" может протестировать отметку 10,8 руб./юань до конца текущей недели (с учетом торгов на "Мосбирже" в пятницу, 13 июня), полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"По итогам понедельника рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение спроса на рублевую ликвидность продолжает быть обусловлено интересом к рублевым активам на фоне высоких ставок. При этом, несмотря на переход регулятора к смягчению ДКП, денежно-кредитные условия продолжают оставаться жесткими, что в среднесрочной перспективе может продолжить поддерживать национальную валюту. В результате ожидаем, что в ближайшие сессии, в преддверии аукциона Минфина в среду, спрос на рубль может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему его укреплению".

По мнению Зварича, в сложившейся ситуации сегодня пара "юань-рубль", скорее всего, продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань с рисками тестирования нижней границы данного коридора до конца текущей недели.

Крупнейшие экспортеры в мае 2025 года сократили продажу валюты на 27% - до $7,3 млрд с $10 млрд в апреле - на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и меньшего количества рабочих дней относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Объем продажи валюты экспортерами в мае 2025 года стал минимальным с середины 2023 года, отмечает ЦБ.

Среднедневные чистые продажи экспортерами валюты в мае сократились на 11% и составили $406 млн ($455 млн в апреле).

Укрепление рубля относительно основных иностранных валют в мае постепенно продолжилось, положительная динамика наблюдалась в течение всего месяца, напомнил ЦБ. Укрепление рубля происходит уже на протяжении 6 месяцев подряд (с декабря 2024 года).

"Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему остается высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики", - считает регулятор.

По итогам мая доллар США ослаб на 3,6% - до 78,62 рубля, юань - на 2,8% - до 10,89 рубля, обновив тем самым минимумы с середины мая 2023 года и с середины марта 2023 года соответственно.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после существенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск повышается на 0,21%, до $67,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,14%, до $65,37 за баррель.

Brent завершила торги накануне на максимуме с конца апреля, WTI - с начала позапрошлого месяца на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".

Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушел вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.