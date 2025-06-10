Инвестбанк "Синара" подтверждает долгосрочный рейтинг акций Норникеля на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает долгосрочный рейтинг акций ГМК "Норильский никель" на уровне "держать", сообщается в обзоре аналитиков.

"Цены на платину выросли в понедельник на 4,5% до $1225/унцию - рекордного уровня с мая 2021 года, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Примечательно, что с начала года платина подорожала в долларовом выражении на 32%, обогнав по темпам роста золото (+25%). Акции "Норникеля" на этом фоне подорожали на 2,3%, в то время как индекс Мосбиржи упал на 1,0%. Доля платины в выручке производителя составляет лишь около 6%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния этого ценового скачка на прибыль ГМК".

На взгляд эксперта, для финансовых показателей компании важнее курс USD/RUB и цены на палладий (около 24% от выручки). "От платины по темпам роста палладий пока отстает (+19% с начала года, спотовая цена - $1095/унцию), - указывает Смолин. - Основным фактором для этого металла выступают продажи автомобилей с дизельными, бензиновыми и гибридными двигателями, реализация которых в этом году, как мы ожидаем, сократится".

По мнению аналитика инвестбанка, сильная динамика котировок платины может поддержать стоимость палладия, что способно повлиять на прибыль "Норникеля" в этом году. Смолин ожидает, что в краткосрочной перспективе акции компании могут выглядеть сильнее рынка, и оставляет в силе долгосрочный рейтинг "держать" по бумаге.

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