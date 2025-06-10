Ближайшей целью коррекции индекса RGBI является уровень 110-111 пунктов - ПСБ

Ближайшей целью коррекции индекса RGBI является уровень 110-111 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI ожидаемо перешел к коррекции, завершив понедельник на отметке 111,18 пункта, - указывает аналитик в комментарии. - Ближайшей целью коррекции является уровень 110-111 пунктов. Важным фактором для рынка станет традиционная статистика по недельной инфляции - в случае дальнейшего снижения инфляционного давления более глубокой коррекции может не последовать".

Грицкевич отмечает, что рост доходностей наблюдается преимущественно в коротких и среднесрочных ОФЗ - на длинном участке кривой уровень цен остался практически без изменений, что, по его мнению, говорит о сохранении ожиданий по нормализации инфляции.

"В отсутствии направленного сигнала ЦБ по итогам прошедшего заседания считаем целесообразным сохранять позицию в длинных ОФЗ и корпоративных выпусках с фиксированным купоном", - рекомендует эксперт банка.

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