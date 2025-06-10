Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном выросли в понедельник, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле в ожидании важных статданных на этой неделе. США и КНР провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне об устранении противоречий в двусторонней торговле, сообщает Associated Press. По данным агентства, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

"Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщает АР. В сообщении отмечается, что переговоры могут продолжиться во вторник. Ожидалось, что основной темой переговоров станет вопрос об экспорте редкоземельных элементов из Китая. В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае. Эксперты в среднем полагают, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 2,5% с 2,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно во вторник, инвесторы следят за урегулированием торговых разногласий между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо". "Китай - это не просто. Но я думаю, что у нас получается очень хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос о консультациях в Лондоне. Китайский Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. При этом ранее в ходе сессии оба индекса росли. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти утром во вторник после существенного подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,31%, до $67,25 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на 0,9%, до $67,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,28%, до $65,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,1%, до $65,29 за баррель.

Brent завершила торги накануне на максимуме с конца апреля, WTI - с начала позапрошлого месяца на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо. Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".

Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушел вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 31,683 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,526 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня снизился на 0,05% и составил 113,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 июня) прибавил 0,05%, поднявшись до 1083,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,73%), "РЖД-001Р-21R" (+0,61%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-07" (-0,71%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,69%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,53%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВУШ" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH)) установило ставку купона 3-летних облигаций серии 001P-04 на уровне 20,25% годовых и увеличило объем выпуска с не менее 2 млрд рублей до 5 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению 22,24% годовых. Купоны ежемесячные. Компания 9 июня провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 11 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) 10 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-17R объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона по выпуску - не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 18,1% годовых. Купоны по облигациям будут выплачиваться ежемесячно. Техразмещение запланировано на 17 июня. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Соби-лизинг" 17 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 150 млн рублей. Размещение продлится до 15 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 27% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 7% годовых.

Объем размещения 10-летних облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Р-43R с офертой через 4 года увеличен с 30 млрд рублей до 40 млрд рублей. Компания 9 июня провела сбор заявок на выпуск бондов с ежемесячным фиксированным купоном. При открытии книги ориентир ставки купона составлял не выше 16,55%, итоговая ставка купона составила 15,9%. Техразмещение выпуска запланировано на 18 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ЭнергоТехСервис" 19 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на два выпуска облигаций: 4-летний серии 001P-07 объемом не более 21 млрд рублей и серии 001P-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. По выпуску серии 001P-07 предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 23,75% годовых. По выпуску серии 001P-08 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 450 базисных пунктов. По займу 001P-07 оферта предусмотрена через 2 года, по выпуску 001P-08 - через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 24 и 26 июня. Флоатер смогут приобрести только квалифицированные инвесторы, выпуск 001P-07 будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Медскан" (входит в контур управления "Росатома") 1 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 22% годовых. Техразмещение запланировано на 4 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.