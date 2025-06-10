Пара рубль/юань может протестировать отметку 10,8 руб./юань до конца недели - ПСБ

Пара рубль/юань может протестировать отметку 10,8 руб./юань до конца текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"По итогам понедельника рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение спроса на рублевую ликвидность продолжает быть обусловлено интересом к рублевым активам на фоне высоких ставок. При этом несмотря на переход регулятора к смягчению ДКП, денежно-кредитные условия продолжают оставаться жесткими, что в среднесрочной перспективе может продолжить поддерживать национальную валюту. В результате ожидаем, что в ближайшие сессии, в преддверии аукциона Минфина в среду, спрос на рубль может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему его укреплению".

По мнению Зварича, в сложившейся ситуации сегодня пара юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань с рисками тестирования нижней границы данного коридора до конца текущей короткой недели.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.