Индексы США в основном выросли в понедельник, нефть умеренно дорожает

Индексы США в основном выросли в понедельник. Фондовые индексы Азии не показывают единой динамики. Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $67,2 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном выросли в понедельник, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле в ожидании важных статданных на этой неделе.

США и КНР провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне об устранении противоречий в двусторонней торговле, сообщает Associated Press.

По данным агентства, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

"Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщает АР. В сообщении отмечается, что переговоры могут продолжиться во вторник.

Ожидалось, что основной темой переговоров станет вопрос об экспорте редкоземельных элементов из Китая. В апреле китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру.

В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае. Эксперты в среднем полагают, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 2,5% с 2,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Акции Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) подешевели на 3% по итогам торгов, несмотря на активный рост в начале сессии после новостей о том, что медиахолдинг разделится на две компании с самостоятельным листингом, чтобы "максимально полно раскрыть потенциал бизнеса". Одна из новых компаний объединит его стриминговые активы и студии (Streaming & Studios), вторая - кабельные каналы (Global Networks), сообщил WBD.

Капитализация Paramount Global (SPB: PARA) повысилась на 0,7%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,6%.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) нарастила рыночную стоимость на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,5%.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшились на 1,2% в отсутствие важных заявлений на тему ИИ на ее Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая началась в понедельник.

Цена бумаг IonQ из сферы квантовых вычислений поднялась на 2,7%. Компания договорилась о покупке конкурирующей британской Oxford Ionics за $1,075 млрд и заявила о намерении разработать в рамках объединенной структуры самые мощные в мире квантовые компьютеры.

Финансовая компания Synchrony Financial (SPB: SYF) увеличила капитализацию также на 2,7% после новостей о том, что она вновь будет выпускать кредитные карты для крупнейшего мирового ритейлера Walmart.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 4,6%, хотя аналитики Baird Equity Research ухудшили рекомендацию для бумаг автопроизводителя до "нейтрально" с "выше рынка", отметив наличие "множества поводов" для беспокойства, включая конфликт главы компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) повысилась на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,7%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - сократилась на 0,1%.

Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) нарастил капитализацию на 4,1% после новостей о том, что британский производитель полупроводниковых компонентов Alphawave IP Group (Alphawave Semi) принял его предложение о покупке за $2,4 млрд спустя два месяца переговоров.

Бумаги оператора популярной платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets (SPB: HOOD) и разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin Corp. подешевели на 2% и 8,2% соответственно. Вопреки ожиданиям, индексный провайдер S&P Dow Jones Indices не стал включать их в S&P 500 в рамках квартального пересмотра, оставив индекс неизменным.

Dow Jones Industrial Average почти не изменился и составил 42761,76 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,08% - до 6005,88 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,31% и составил 19591,24 пункта.

Аналитики Citigroup улучшили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 6300 пунктов с ожидавшихся ранее 5800 пунктов. Они предполагают, что к середине 2026 года он поднимется до 6500 пунктов. Это обусловлено "оптимизмом в отношении крупных компаний США", говорится в сообщении банка.

Аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Майкл Уилсон также сулит хорошие перспективы американскому рынку акций благодаря улучшению прогнозов в отношении корпоративных прибылей. Он подтвердил оценку, согласно которой значение S&P 500 через двенадцать месяцев будет находиться в районе 6500 пунктов.\

Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно во вторник, инвесторы следят за урегулированием торговых разногласий между США и Китаем.

Стороны провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне, сообщило в понедельник агентство Associated Press. По его данным, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

"Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщает АР. В сообщении отмечается, что переговоры могут продолжиться во вторник.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо". "Китай - это не просто. Но я думаю, что у нас получается очень хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос о консультациях в Лондоне.

Китайский Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. При этом ранее в ходе сессии оба индекса росли.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги CSPC Pharmaceutical и China Hongqiao Group, дорожающие на 4,4%.

Рыночная стоимость Longfor Group Holdings увеличивается на 3,4%, Anta Sports Products - на 2,8%, Hansoh Pharmaceutical - на 3,8%, China Overseas Land & Investment - на 2,7%.

Li Auto (SPB: LI) теряет 1,6% капитализации, Galaxy Entertainment Group - 1,5%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Meituan (SPB: 3690) - по 1,3%, Chow Tai Fook Jewellery Group - 1,2%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Sumitomo Pharma (+6,5%).

Рыночная стоимость Shiseido повышается на 6,1%, Nidec - на 5,3%, Yaskawa Electric - на 4,6%, Renesas Electronics - на 4,1%.

Цена акций Tokyo Gas снижается на 2,9%, Dai-ichi Life Holdings - на 2,2%, T&D Holdings - на 2%, Yamato Holdings и Mitsui Mining & Smelting - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,1%.

Индикатор растет пятую сессию подряд, ралли в основном обеспечивают стабильные покупки со стороны иностранных инвесторов, пишет Trading Economics. Уверенности трейдерам придают ожидания реформ в стране под руководством нового президента Ли Чжэ Мена и снижение глобальной торговой напряженности.

Между тем профицит счета текущих операций платежного баланса Южной Кореи в апреле сократился до минимальных за три месяца $5,7 млрд с $9,14 млрд в марте, сообщил Банк Кореи. Страна фиксирует положительное сальдо двенадцатый месяц подряд.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 0,2%, Posco - на 1,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics снижается на 1%, Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Как стало известно во вторник, индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в мае вырос до максимальных за четыре месяца 2 пунктов с минус 1 пункта месяцем ранее. Индикатор вышел в плюс впервые с января.

Капитализация BHP увеличивается на 0,6%, Rio Tinto - снижается на 1%.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после существенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск повышается на $0,19 (0,28%), до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (0,9%), до $67,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,71 (1,1%), до $65,29 за баррель.

Brent завершила торги накануне на максимуме с конца апреля, WTI - с начала позапрошлого месяца на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".

"Рынок уже заложил в котировки некоторый успех в американо-китайских торговых переговорах, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Итоги могут быть озвучены только черед день, и я думаю, что до тех пор цены будут слабо колебаться".

Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушел вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.