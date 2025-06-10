Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за апрель (09:00 МСК);

- ежемесячный обзор Минэнерго США по рынку (19:00 МСК);

- отчет Сбербанка по РСБУ за май;

- "Мосбиржа" начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок;

- акции "Соллерса" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год.

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