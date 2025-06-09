Рубль в понедельник умеренно повысился в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 9 июня. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль поднялся на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,96 руб., что на 4,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июня на 1,6 копейки, до 79,1543 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,88 копейки, до 90,3666 руб./EUR1.

"После снижения ключевой ставки Банка России на заседании в пятницу на прошлой неделе сократилась разница между рублевыми и валютными процентными ставками, что по мере дальнейшего снижения может способствовать росту спроса на иностранную валюту. На прошлой неделе Минфин опубликовал новый объем валютных операций по бюджетному правилу, в соответствии с которым чистые продажи валюты Банком России с 6 июня по 30 июня вырастут до 7,3 млрд руб. в день после 6,6 млрд руб. ранее. Это незначительно усилит краткосрочную поддержку национальной валюты. Китайский юань за неделю подорожал на 0,95% - до 11,01 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара вырос на 1% - до 79,41 руб., а евро - на 1,29%, до 90,4 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Российская валюта укрепляется в начале недели. В моменте в понедельник наблюдался провал котировок июньского контракта на пару USD/RUB почти на 8% до 73406 (в одном фьючерсе - $1000, то есть ниже 74 руб. за доллар). Это минимум с 2023 г. Аналогичная картина наблюдалась в сентябрьском фьючерсе и менее выраженная - в декабрьском, однако ничего подобного не было в однодневных фьючерсах с пролонгацией (вечных). Котировки не были на достигнутых уровнях и минуты, столь же стремительно отскочив. Пятничное снижение ключевой ставки на 100 б.п. с учетом осторожного сигнала ЦБ, напоминание о готовности ее повысить в ближайшем будущем в случае необходимости пока не оказало значимого влияния на курс. Тем не менее, это первое снижение с 2022 г., а в практике центробанки стараются придерживаться последовательного подхода к изменению ставок, поэтому мы видим обычно длительные периоды повышения/снижения. Аналитики по-прежнему смотрят на вторую половину года негативно на рубль, хотя консенсус по среднему курсу снижается. В последнем макроопросе ЦБ он составил 91,5 по курсу доллара к рублю, то есть на 15% выше текущего уровня", - отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

Банк России с 9 июня снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил ослабление инфляционного давления. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

Банк России, вероятно, возьмет паузу в изменении ключевой ставки на ближайшие месяцы, основное смягчение монетарной политики придется на четвертый квартал текущего года с выходом на уровень 17% годовых к его окончанию, считают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и экономист банка Валерия Кобяк.

"6 июня регулятор снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 20%, хотя большинство аналитиков ждали, что ставка останется неизменной. Риторика пресс-релиза осталась нейтральной и почти полностью повторяет сигнал, данный на апрельском заседании ЦБ РФ. При этом на пресс-конференции председатель ЦБ РФ сохраняла ястребиные нотки в своей коммуникации. Считаем, что регулятор вряд ли посылает сигнал о начале цикла понижения ставки и будет сохранять осторожный подход", - отмечают эксперты в комментарии.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в понедельник, хотя и растеряли часть достигнутого ранее роста.

Поддержку котировкам оказывает очередной раунд торговых переговоров США и Китая, стартовавший в Лондоне. Если сторонам удастся прийти к договоренности, это позитивно отразится на перспективах мировой экономики и спросе на сырьевые товары, включая нефть.

Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином состоялся в Швейцарии 10-11 мая. Тогда стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $66,88 за баррель, что на 0,63% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Июльские контракты на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,67%, до $65 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки фьючерсов на Brent поднимались выше $67 за баррель, а на WTI - выше $65.

Между тем опубликованные в понедельник статданные показали сокращение китайского импорта в мае, в том числе снижение закупок нефти, что является негативным фактором для рынка. Совокупный объем импорта уменьшился на 3,4% в годовом выражении, импорт нефти - на 3%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 июня упала на 19 базисных пунктов - до 20,6% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в понедельник опустились на 1 базисный пункт - до 20,99% и 21,6% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 22,09% годовых.