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09 июня 2025 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2740п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги "Интер РАО" после отсечки

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $67 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов, достигнув уровня почти 2-недельной давности; лидерами снижения после отсечки годовых дивидендов выступили акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-11,3%, выплаты - 0,3538 рубля на бумагу).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2737,76 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1089,59 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составил 79,1543 руб. (-1,6 копейки).

Подешевели также акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,8% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 году. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении регулятора.

Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

"Что касается будущих шагов по ставке - не предопределено (снижение ставки - ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. "Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - цитируют американские СМИ слова Трампа. Одновременно президент не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, он пока не принял решение, одобрять ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он в то же время сказал, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер. Трамп также выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет в ядерную войну.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ.

В минувшую среду президент РФ в ходе совещания с членами правительства сообщил, что на ближайшем заседании Совета безопасности РФ обсудит с главой МИД России и представителями силового блока теракты, произошедшие 1 июня в Брянской и Курской областях, в преддверии переговоров в Стамбуле.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в понедельник продолжил снижение - вероятно, ключевой причиной является усиление геополитической эскалации и отсутствие реальных договоренностей в части конфликта на Украине. Ближайшие контакты делегаций РФ и Украины ожидаются только в конце июня. Дополнительное давление на рублевые цены акций продолжает оказывать крепкий рубль.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, рынок акций РФ продолжил нисходящую коррекцию, стартовавшую в пятницу, когда ЦБ РФ впервые за последние два года понизил ключевую ставку. В среднесрочной перспективе это позитивно как для акций, так и для долгового рынка.

Однако решение было отчасти ожидаемым: рынок активно рос до заседания ЦБ, а на факте позитивного события участники торгов предпочли зафиксировать позиции. Такой осторожно-спекулятивный подход во многом объясняется осторожностью самого ЦБ - в пятницу он дал нейтральный сигнал и не продемонстрировал уверенности в дальнейшей траектории и скорости своей монетарной политики. А без картины будущего, которая могла бы сформировать позитивные ожидания у участников торгов, снижение ключевой ставки на 1 п.п. фактически ничего не меняет для большинства компаний, считает эксперт.

Чисто технически индекс МосБиржи утягивается вниз акциями "Газпрома", которые снижаются сильнее других тяжеловесов. Бумага не успела нащупать истинное дно две недели назад и сделала передышку по случаю заседания ЦБ. Но сразу после заседания актив вновь вернулся к нисходящей динамике. Пока бумаги концерна не нащупают значимую поддержку, вряд ли можно ожидать полноценного разворота рынка. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 июня - 2710-2770 пунктов, полагает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение, отыгрывая ужесточение тона ЦБ РФ и дивидендные отсечки.

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,1%, до 787 рублей) до конца вторника торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 70 руб. с текущей доходностью 8,6%. В СМИ на прошлой неделе появились сообщения о проекте собрания акционеров "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%, до 0,4676 рубля) 30 июня, на котором будет предложено либо утвердить невыплату дивидендов за 2024 год, либо выплату в размере 0,076 руб. на бумагу, что предполагает доходность 16,6%. По бумагам "РусГидро", таким образом, сохраняется дивидендная интрига, при этом в мае в Минэнерго настаивали на направление дивидендов компании на ее развитие, отметила аналитик.

Бумаги "Норникеля" подросли вслед за скачком цен на платину и палладий, которые достигли максимумов с 2021 и 2024 годов соответственно (на палладий приходится порядка четверти выручки ГМК). Скачок цен на металлы произошел вслед за серебром и может быть обеспечен ожиданиями усиления спроса на металлы в случае оживления экономики Китая. "Норникель" в отчете за 2024 год по РСБУ показал падение чистой прибыли на 57% (до 123 млрд руб.), однако уже в I квартале текущего года прибыль ГМК выросла более чем в два раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 61 млрд руб., а выручка - на 21%, отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдаются нейтральные настроения: инвесторы ждут торговых новостей, а позже по ходу недели - данных по инфляции в США. Индексы МосБиржи и РТС ускорили снижение, продолжая отыгрывать жесткий пятничный сигнал ЦБ РФ, а также дивидендные "гэпы". Дата следующих прямых переговоров РФ и Украины также не определена, что лишает рынок краткосрочных "бычьих" драйверов движения, констатирует представитель "Велес Капитала".

Инвестиционный стратег компании "Гарда капитал" Александр Бахтин полагает, что в случае с решением ЦБ РФ по ставке сработала поговорка "покупай на слухах, продавай на фактах". После шести подряд торговых сессий безостановочного роста индекс гособлигаций RGBI резко пошел вниз, похожая ситуация наблюдается и по индексу МосБиржи.

Дополнительно на акции оказывает давление геополитическая неопределенность: надежд на скорое урегулирование украинского конфликта пока нет. Против акций играет и сильный рубль. Несмотря на снижение ключевой ставки, он остается крепким. Причина в слабом внутреннем спросе на иностранную валюту и в нормативах обязательной продажи выручки экспортерами, считает эксперт.

Также против российского рынка играет относительно невысокая нефть: Brent сейчас торгуется на уровне $65-67 за баррель. Текущая рабочая неделя будет короткой, поэтому торговая активность может быть пониженной. На горизонте недели ожидается, что индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2900 пунктов. Инвесторы будут пристально следить за комментариями представителей ЦБ РФ. Пока регулятор подал рынку достаточно жесткий сигнал: высокие ставки надолго. Поэтому на быстрое ее снижение пока рассчитывать не стоит. Банк России на этой неделе опубликует обзор рисков финансовых рынков. Также выйдут данные Росстата по индексу потребительских цен. А российские компании продолжат принимать решения по дивидендам. В мире внимание будет обращено на торговые переговоры между США и Китаем, которые пройдут в Лондоне. Если стороны договорятся, то это может улучшить общий риск-аппетит и быть позитивно для сырьевых котировок, считает Бахтин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов предупреждает, что сохранение коррекционных настроений на рынке может привести индекс МосБиржи к минимумам мая.

Негативное пятничное закрытие (индекс МосБиржи резко снизился и ушел в минус по итогам недели), отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на фондовом рынке. Первой целью отката индекса МосБиржи видится движение к минимумам мая - в район 2670-2690 пунктов, считает Локтюхов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%) в ожидании торговых переговоров между США и Китаем; "минусует" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,2-0,5%, FTSE не изменился), но стабилизировались США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Биржи Австралии в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня рождения короля.

Объем экономики Японии в первом квартале не изменился относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось об уменьшении ВВП на 0,2%, и эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд, причем в марте и апреле дефляция также составлял 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен в прошлом месяце на 0,2%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в мае упали на 3,3% в годовом выражении после снижения на 2,7% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 32-й месяц подряд.

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил $316,1 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Между тем импорт упал на 3,4% - до $212,9 млрд. Показатель демонстрирует снижение с начала текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и снижение второго на 0,9%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растут в ожидании итогов торговых переговоров США и Китая, стартовавших в Лондоне. Если сторонам удастся прийти к договоренности, это позитивно отразится на перспективах мировой экономики и спросе на сырьевые товары, включая нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,87 за баррель (+0,6% и +1,7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $64,98 за баррель (+0,6% и +1,9% в пятницу).

Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином состоялся в Швейцарии 10-11 мая. Тогда стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Между тем опубликованные в понедельник статданные показали сокращение китайского импорта в мае, в том числе снижение закупок нефти, что является негативным фактором для рынка. Совокупный объем импорта уменьшился на 3,4% в годовом выражении, импорт нефти - на 3%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-11,6% после отсечки дивидендов), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-5,6% после отсечки дивидендов), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,2%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-4,1%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (-3,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,9% после отсечки дивидендов).

Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,86 млрд рублей (из них 8,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,49 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,39 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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