Вероятно продолжение роста цен на нефть на текущей неделе - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение роста цен на нефть на текущей неделе в диапазоне $63,5-67 за баррель Brent, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти, хотя темпы достаточно сдержанные, - пишет эксперт в комментарии. - Нефтяной рынок, похоже, от ожиданий профицита теперь, наоборот, перешёл к ожиданиям дефицита. На фоне нашумевшего прогноза цен на нефть, сделанного МЭА - о том, что инвестиции в нефтедобычу в мире могут упасть в 2025 году на 6%, - рынок реагирует на аналогичные новости ростом, хотя менее активно. Так, к прогнозу международного агентства на днях присоединилась еще и нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество буровых установок в мире, по оценке последней, в мае сократилось на 40 единиц по сравнению с апрелем, или на 2,5% за месяц, а в годовом выражении - упало даже на 6%. А это все сигналы о потенциальном сокращении добычи уже в текущем году".

По мнению аналитика, обсуждение в ЕС и в Конгрессе США возможного введения санкций против третьих стран за покупки российской нефти также для котировок является "бычьим" фактором, поскольку, если такие ограничения действительно будут введены, можно ожидать сокращения объёмов экспорта из РФ.

"Мы ожидаем, что рост цен на нефть на этой неделе продолжится, ждем коридор по Brent в $63,5-67 за баррель, а до конца июня - до $71 за баррель", - прогнозирует Мильчакова.

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