"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network с целевой ценой CNY21,24 за бумагу и потенциалом роста 26% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"За последние 12 месяцев акции Kingnet Network продемонстрировали лучшую динамику, чем китайский индекс CSI 300 (+60% и +8% соответственно), - пишет аналитик Никита Степанов. - При этом компания все еще является недооцененной в сравнении с другими разработчиками игр в Китае. Учитывая международную экспансию компании и намерение менеджмента повышать операционную рентабельность, мы позитивно смотрим на акции компании и считаем, что они обладают неплохим апсайдом".

Kingnet Network - один из крупнейших китайских разработчиков и издателей мобильных, веб- и PC-игр.

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