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09 июня 2025 года 17:20
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для паев VanEck Uranium and Nuclear ETF
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для паев VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Паи фонда значительно выросли в цене за последний месяц на фоне общего восстановления американского фондового рынка и подписания указов президента Трампа в поддержку атомной энергетики. Мы по-прежнему отмечаем потенциал остаточного роста стоимости инструмента и сохраняем позитивный взгляд на его среднесрочные перспективы", - указывает эксперт инвесткомпании. Основные риски для VanEck Uranium and Nuclear ETF, по мнению Смирнова, связаны с неопределенностью в отношении будущей динамики цен на уран, темпов развития ИИ-технологий и перспектив коммерциализации малых модульных реакторов (ММР). Эти технологии по-прежнему на ранней стадии развития, их полноценное внедрение, по всей видимости, не произойдет ранее 2030-х годов, отмечает аналитик. VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF/VANECK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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