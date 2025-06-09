Индекс Мосбиржи может снова опуститься до 2700п - "Т-Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может снова опуститься до уровня 2700 пунктов, прежде чем последует разворот вверх, для покупок в настоящее время интересны акции банков, IT-сектора и ритейла, считает главный аналитик брокера "Т-Инвестиции" Кирилл Комаров.

"Рынок застрял в новостном цикле взлетов и падений. Пока что нет сильных драйверов для начала уверенного роста. Скорее всего, он начнется, только когда начнет слабеть курс рубля (мы ждем старта снижения в июле-августе). Пока рубль сильный, даже позитив по ставке может не сказываться на акциях положительно. Считаем, что индекс Мосбиржи может снова опуститься до уровня 2700 пунктов, прежде чем последует разворот", - указывает эксперт.

По мнению Комарова, сейчас стоит вкладываться в акции банков, IT-сектора и ритейла, так как они не столь зависимы от курса национальной валюты.

"Наши фавориты: Сбербанк (целевая цена - 347 рублей за штуку), МКПАО "Яндекс" (целевая цена - 5650 рублей за штуку), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) (целевая цена - 3650 рублей за штуку)", - отмечает аналитик брокера.

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