Банк "Санкт-Петербург" пока сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 17% по итогам 2025г

Банк "Санкт-Петербург" пока сохраняет ожидание снижения ключевой ставки Банка России до 17% годовых по итогам текущего года, сообщается в комментарии аналитиков.

Регулятор в пятницу, 6 июня 2025 года, принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых, констатируют эксперты. При этом он дал рынку нейтральный сигнал, исторически не предполагающий снижение ставки.

Банк России ссылался на необходимость удостовериться в устойчивости дезинфляционных процессов. Более того, глава ЦБ отметила, что в этот раз не рассматривались варианты снижения ставки сильнее, чем на 100 б.п., что разочаровало ряд инвесторов, указывают эксперты.

Негатива рынку добавили и заявления относительно допустимости паузы в дальнейшем процессе смягчения денежно-кредитной политики, отмечают они.

"С учетом сигналов центробанка мы пока сохраняем базовый сценарий прогноза - ожидаем снижение ключевой ставки до 17% годовых по итогам 2025 года", - говорится в материале аналитиков.

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