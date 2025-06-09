Рубль может перейти к умеренному, но более устойчивому ослаблению в июне - БКС Экспресс

Рубль может перейти к более устойчивому (хотя и умеренному) ослаблению по отношению к доллару и юаню в текущем месяце, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Высокие процентные ставки продолжат поддерживать рубль в июне, но давление на его курс способно постепенно нарастать со стороны сырьевого фактора, отмечает аналитик. Нефтяные цены уже несколько месяцев находятся недалеко от установленных в начале апреля четырехлетних минимумов, что может планомерно сокращать поступление иностранной валюты от экспорта.

В то же время, указывает Бабин, импорт способен постепенно восстанавливаться благодаря усилению активности потребителей, которое обычно происходит в сезон отпусков и летнего отдыха. Кроме того, обращает внимание он, наблюдавшееся с начала 2025 года затоваривание складов импортными товарами должно нивелироваться, что дополнительно увеличит спрос на инвалюту.

Таким образом, заключает эксперт, в июне рубль может перейти к более устойчивому ослаблению, хотя и умеренному. В базовом сценарии официальный курс доллара способен вернуться в район 83 руб./$1. "Если при этом у нас отношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,19, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет выше 11,5 руб. за юань", - говорится в обзоре аналитика.

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