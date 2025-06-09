Курс пары рубль/юань может на время задержаться у 10,90-11,05 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может на время задержаться у 10,90-11,05 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На прошедшей неделе рубль ослабился. Давление на российскую валюту оказали геополитические новости, -пишут эксперты в в обзоре. - С другой стороны, с пятницы начались июньские операции с валютой по бюджетному правилу, предполагающие рост чистых продаж валюты ЦБ с 6,56 до 7,36 млрд руб./сутки. При этом снижение ключевой ставки хоть и фактически негативно для рубля, но пока компенсируется заявлениями Банка России, не предполагающими форсированное смягчение ДКП".

В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,95 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно, отмечают аналитики. По их мнению, в отсутствие значимых геополитических новостей курс может на время задержаться у 10,90-11,05 руб./юань.

"Цены на нефть на прошлой неделе выросли - инвесторы в первую очередь отыгрывали улучшение перспектив деэскалации "торговых войн" между Китаем и США, - пишут далее стратеги. - В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $66/барр. В целом котировки рискуют повторно уйти ниже $65/барр., если ценовая статистика из США разочарует рынки".

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