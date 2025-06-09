"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив обыкновенных акций Сургутнефтегаза и негативную - "префов"

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральный взгляд на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и негативный - на привилегированные, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сургутнефтегаз" 6 июня опубликовал финансовые результаты за 2024 год и I квартал 2025 года по РСБУ:

- Чистая прибыль за 2024 год составила 923 млрд руб.

- Убыток до налогообложения в I квартале достиг 599 млрд руб.

- Чистый убыток составил 440 млрд руб.

"Значительный отрицательный результат в I квартале говорит о том, что финансовые вложения преимущественно номинированы в иностранных валютах, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Рынок должен нейтрально отнестись к опубликованным результатам. "Сургутнефтегаз" сохраняет консервативную позицию относительно финансовых вложений, которые, видимо, по-прежнему хранятся и аккумулируются в иностранных валютах. В нашем базовом сценарии мы ожидаем дивиденды по привилегированным акциям в 3 руб. на бумагу (доходность 6%). Если курс рубля окажется крепче 95 руб./$1, компания, по нашим оценкам, получит убыток по РСБУ, а значит дивиденд по "префам" сравняется с дивидендом по "обычке": 0,95-1 руб. на бумагу (доходность 2%)".

Эксперты подтверждают "нейтральный" взгляд на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и "негативный" - на привилегированные.

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