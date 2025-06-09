Вероятно усиление тенденции к росту на рынке акций в начале текущей недели - "Алор Брокер"

Вероятно усиление тенденции к росту на рынке акций в начале текущей недели, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"В ближайшие дни на рынке акций будут прослеживать тенденции к росту. Сопротивлением по-прежнему выступает район 2930 пунктов - здесь находятся сразу два незакрытых гэпа по индексу Мосбиржи, - отмечает эксперт. - В понедельник с утра принципиальных изменений относительно пятничного закрытия не наблюдается, однако стоит внимательно смотреть за товарным рынком. Так, нефть подает признаки желания пробить сопротивление $66,5/барр. и устремиться к $70/барр. Фундаментальных поводов для роста котировок нет, поэтому присоединяться к пробою, если он состоится, не рекомендуем".

На валютном рынке, по мнению Антонова, принципиальных изменений нет. Рубль в пятницу торговался очень волатильно, но день закрыл небольшим снижением. "Смягчение денежно-кредитной политики считается негативом для национальной валюты, однако сейчас альтернативы рублевым вложениям нет, поэтому бегства из рубля мы не ожидаем, - пишет аналитик. - В то же время на рубль должно начинать оказывать действие понизившихся цен на нефть, что приведет к сокращению притока валюты в страну. Ждем очень плавной девальвации рубля".

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