Цены рублевых корпбондов в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая итоги июньского заседания ЦБ

Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая как итоги июньского заседания ЦБ РФ, в частности отсутствие в заявлениях регулятора сигнала на дальнейшее снижение ключевой ставки, так и опасения относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Снизив 6 июня ключевую ставку с 21% до 20% годовых, ЦБ РФ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 году. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении регулятора.

Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

"Что касается будущих шагов по ставке - не предопределено (снижение ставки - прим. ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. "Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - цитируют американские СМИ слова Трампа.

Одновременно президент не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость. По его словам, он пока не принял решение, одобрять ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он в то же время сказал, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер. "Они дали Путину предлог, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям", - заявил он. "Когда я узнал про это, я подумал: ну вот, теперь они получат удар в ответ", - добавил президент США, вспоминая свою реакцию на действия Украины.

Вместе с тем Трамп выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет в ядерную войну. "Надеюсь, что нет. Я надеюсь", - подчеркнул он.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны. Поддержку американскому рынку акций 6 июня также оказали сигналы о том, что Вашингтон и Пекин будут стремиться к решению торгового спора. Индекс S&P 500 завершил торги выше отметки в 6000 пунктов впервые с февраля.

Количество рабочих мест в США в мае увеличилось на 139 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте в ожидании торговых переговоров между США и Китаем. Они состоятся в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо". Делегации на переговорах будут возглавлять министр финансов США Скотт Бессент и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн. Биржи Австралии не работают в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 мск выросло на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск поднялся на 1,4%.

Вместе с тем цены на нефть умеренно опускаются в понедельник перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая. Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,3 за баррель, что на 0,26% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 1,7%, до $66,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,22%, до $64,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%, до $64,58 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,015 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,018 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июня вырос на микроскопические 0,004% и составил 113,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1083,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,54%), "ГТЛК-001Р-07" (+0,52%) и "Почта России-001Р-10" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,96%), "РЖД-001Р-21R" (-0,53%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибАвтоТранс" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 120 млн рублей, проходившее с 28 марта. Ставка 1-59-го купонов установлена на уровне 26,5% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 59-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 56-59-го купонов.

ОАО "Российские железные дороги" 9 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-43R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 18 июня.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 10 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001P-18R объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 17 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 20,75% годовых. Техразмещение запланировано на 20 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.