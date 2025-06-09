Диапазон торгов в 10,8-11,3 руб./юань остается актуальным на понедельник - ПСБ

Актуальный диапазон торгов валютной пары юань/рубль на понедельник по-прежнему составляет 10,8-11,3 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"На текущей неделе существенного изменения ситуации с курсом рубля не ждем, - пишет аналитик в комментарии. - Переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не окажет, так как движение было косметическим, сохраняющим высокую жесткость денежно-кредитной политики и, соответственно, повышенный интерес к рублевым активам. Более того, если в апреле регулятор был не уверен в устойчивости дезинфляционных факторов, то по итогам июньского заседания признал, что крепкий рубль - это следствие его жесткой ДКП. Следовательно, с учетом выбранной Банком России поступательной тактики снижения ключевой ставки, относительно крепкий рубль может сохраниться в среднесрочной перспективе".

На предстоящей короткой неделе эксперт ждет сохранения повышенного интереса инвесторов к рублевым активам. В понедельник Попов рассчитывает на консолидацию курсовых котировок в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань.

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