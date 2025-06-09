Сохранение коррекционных настроений на рынке может привести индекс Мосбиржи к минимумам мая - ПСБ

Сохранение коррекционных настроений на рынке может привести индекс Мосбиржи к минимумам мая, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"В пятницу индекс Мосбиржи заметно упал, потеряв 2,5% по итогам дня при резком увеличении торговой активности, - пишет эксперт в комментарии. - Поводом для распродаж выступили итоги заседания банка России. Хотя регулятор и снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 20%, сигнала по дальнейшему смягчению ДКП он не дал, отметив сохраняющиеся проинфляционные риски, что допускает любые решения на последующих заседаниях и затягивание цикла снижения ставки. На этом фоне инвесторы предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль в российских акциях и открывать "короткие" позиции в уязвимых к ставке бумагах".

Негативное пятничное закрытие и отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль, по мнению Локтюхова, настраивают на сохранение коррекционных настроений на фондовом рынке. Первой целью отката индекса Мосбиржи в начале этой недели эксперт видит движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). В понедельник аналитик ждет перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов.

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