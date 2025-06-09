Инвесторы могут обратить внимание на акции компаний потребсектора и фармацевтики - "Цифра брокер"

Инвесторы на текущей неделе могут обратить внимание на акции компаний потребсектора и фармацевтики, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Масштаб распродаж в пятницу носил избыточный характер, - отмечают эксперты. - Более низкая ставка, позитивная динамика на рынке облигаций и дальнейшее выравнивание кривой доходности облигаций - благоприятные для рынка акций факторы. В этом контексте на рынке может присутствовать селективная покупка, и инвесторы проявят интерес в отношении акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, например, потребительского и фармацевтического секторов".

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