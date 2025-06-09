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S&P 500 завершил торги выше 6000 пунктов, Brent у $66,2 за баррель

Уолл-стрит выросла на данных по рынку труда, S&P 500 завершил торги выше 6000 пунктов. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Нефть перешла к росту, Brent у $66,2 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны.

S&P 500 завершил торги выше отметки в 6000 пунктов впервые с февраля, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в США в мае увеличилось на 139 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.

"Майский отчет Минтруда оказался лучше, чем ожидалось. Это показывает, что рынок труда держится хорошо, несмотря на видимые тенденции замедления роста экономики", - отмечает аналитик Ameriprise Financial (SPB: AMP) Энтони Саглимбене, слова которого приводит CNBC.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу также оказали сигналы о том, что Вашингтон и Пекин будут стремиться к решению торгового спора. Днем ранее состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли, и Трамп оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2,8%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+2,7%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+2,5%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,4%).

Заметный подъем показали бумаги чипмейкеров, включая Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+1,2%), Micron Technology (SPB: MU) Inc. (+2,1%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (+0,4%).

Между тем, бумаги Broadcom (SPB: AVGO) Inc. подешевели на 5%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года в 2,3 раза, выручку - на 20%. Скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка, а выручка совпала с прогнозом.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 3,7% после падения на 14% по итогам предыдущей сессии на фоне конфликта главы и основателя компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

Котировки бумаг всего пяти компаний Dow Jones завершили торги в пятницу в минусе. Бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD), McDonald''s Corp. (SPB: MCD), 3M Co. (SPB: MMM) и Walmart Inc. (SPB: WMT) потеряли по 0,5%, Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) - 0,1%.

Капитализация Lululemon Athletica (SPB: LULU) Inc. упала на 19,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды ухудшил годовой прогноз из-за повышения пошлин на импорт товаров в США.

Акции конкурирующей Nike Inc. (SPB: NKE) подорожали на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 443,13 пункта (1,05%) и составил 42762,87 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 61,06 пункта (1,03%) - до 6000,36 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 231,5 пункта (1,2%), составив 19529,95 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте в ожидании торговых переговоров между США и Китаем.

Они состоятся в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо". Делегации на переговорах будут возглавлять министр финансов США Скотт Бессент и заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.

Биржи Австралии не работают в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

В число лидеров подъема котировок среди компонентов Hang Seng входят акции оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology, подорожавшие на 5,3%, и интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 4,9%.

Также растет стоимость ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,4%, туристического портала Trip.com - на 4,2%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 3,7%, чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 3,5% и 3% соответственно.

При этом наиболее существенное снижение котировок показывают бумаг автопроизводителей BYD и Geely - на 3,5% и 2,5% соответственно.

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил $316,1 млрд, сообщило Главное таможенное управление в понедельник. Между тем импорт упал на 3,4% - до $212,9 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и снижение второго на 0,9%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, сообщило статуправление. Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 3,3% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Снижение произошло 32-й месяц подряд.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 мск выросло на 0,9%.

Объем экономики Японии в первом квартале не изменился относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось об уменьшении ВВП на 0,2%, и эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.

Котировки бумаг технологических компаний растут, в том числе Socionext - на 7,4%, Advantest - на 5,4%, SoftBank Group - на 4,5%, Disco - на 3,5%, Tokyo Electron - на 0,8%.

Кроме того, дорожают акции таких крупных компаний, как Mizuho Financial Group - на 2,3%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,9%, Nintendo - на 0,6%, Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 0,9%, Sony - на 0,4%, Fast Retailing - на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск поднялся на 1,4%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,2%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 0,4%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 3,9%.

Цены на нефть уверенно растут вечером в пятницу после выхода макроэкономической статистики в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 мск повысилась на $0,87 (1,33%), до $66,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,06 (1,67%), до $64,43 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные в пятницу сильные данные по американскому рынку труда, показавшие рост числа рабочих мест в стране в мае выше ожиданий. Статистика ослабила экономические опасения и поддержала оптимизм в отношении спроса на энергоресурсы.

Кроме того, в течение недели ожидается встреча для обсуждения торговых вопросов между представителями США и Китая, что положительно влияет на рынок.

Его участники также следят за ситуацией в Канаде, где нефтедобывающие компании были вынуждены приостановить добычу на некоторых месторождениях в провинции Альберта из-за лесных пожаров. В связи с бедствиями объемы нефтедобычи в стране снизились на 7%, пишет Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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