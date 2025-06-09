Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре рубль/евро - 89-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Несмотря на то, что снижение ключевой ставки способно оказать давление на курс российской валюты, значение ставки в 20% все еще весьма высокое и продолжает выступать фактором поддержки рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Решение регулятора понизить ставку было принято на фоне выхода статистики по снижению инфляции и сигналов на аккуратное смягчение риторики ДКП. В любом случае, смягчение ДКП будет происходить незначительными шагами, чтобы не потерять контроль над инфляцией, поэтому с началом цикла снижения ставки экономика будет жить при высокой ключевой ставке".

На взгляд аналитика, геополитика остается в числе факторов, определяющих расстановку сил на валютных и энергетических рынках. В фокусе мировых рынков - выход свежего отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, а также, способные повлиять на курс доллара данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 31 мая.

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