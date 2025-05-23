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23 мая 2025 года 19:49

Рынок акций РФ на неделе возобновил снижение из-за опасений затягивания урегулирования украинского конфликта

Рынок акций РФ на уходящей неделе возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, снижения нефти (фьючерс на Brent упал ниже $65 за баррель), негативных дивидендных новостей и опасений затягивания мирного урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи после локального роста в район 2900 пунктов развернулся и опустился ниже 2800 пунктов, локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома" после решения совета директоров рекомендовать акционерами не выплачивать дивиденды за 2024 год.

В период с 19 по 23 мая индекс МосБиржи снизился на 2,5% и составил 2770,1 пункта, индекс РТС потерял 1,2% и достиг 1094,76 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,7%, до $64,95 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, снизился на 1,06 рубля, до 79,71 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с роста в ожидании анонсированного на выходных телефонного разговора президентов США и России для обсуждения пути прекращения украинского конфликта; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, подорожала нефть (фьючерс на Brent вечером вырос до $65,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов, локомотивом роста выступили акции "Газпрома" (+3,1%) и "НОВАТЭКа" (+2,5%).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в соцсети Truth Social, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным чтобы обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

Позже в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора лидеров стран, который начался вечером в понедельник (это был уже третий разговор по телефону президентов РФ и США с начала года).

С внешних рынков пришли негативные новости: международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны. Таким образом, Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств лишило крупнейшую экономику мира наивысшего рейтинга (ранее это сделали S&P Global Ratings и Fitch Ratings).

Нефть сохранила восходящий импульс предыдущей недели на надеждах на нормализацию торговых отношений между Китаем и США (Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней).

Во вторник рынок акций РФ снизился в рамках коррекции из-за опасений инвесторов, что процесс урегулирования конфликта вокруг Украины может затянуться, поскольку состоявшийся телефонный разговор президентов России и США не внес какой-либо определенности в сроки разрешения данного конфликта. Негативным фактором также стало утверждение 17-го пакета антироссийских санкций ЕС и расширение санкционных списков со стороны Великобритании. Индекс МосБиржи откатился в район 2820 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "Норникеля" (-3,9%), "Газпрома" (-3,5%), "НЛМК" (-3,5%).

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило первый квартал 2025 года с чистым убытком по РСБУ в размере 1,234 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 17,179 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки. Выручка ПАО "НЛМК" составила в январе-марте 163,296 млрд рублей, что на 14% ниже показателя I квартала 2024 года (190,492 млрд рублей).

По итогам переговоров с Трампом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

В свою очередь Трамп заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Также Трамп сообщил, что уведомил украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров о планах по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет".

Акции "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -2,3% "префы") негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров по размеру дивидендных выплат за 2024 год: 8,5 руб. на привилегированную и 0,9 рубля на обыкновенную бумагу. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков российских банков и инвесткомпаний, предполагал, что "Сургутнефтегаз" может выплатить на привилегированную акцию около 9,42 руб. Прогнозы выплат на обыкновенные акции традиционно находятся в диапазоне 0,85-0,9 руб./акция.

Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, в него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас. Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.

В свою очередь Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе британского Минфина. В "черные списки", в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ (в том числе три компании из Китая, включая Electronic Scientific Engineering LTD), а также компании российского финансового сектора.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины, а также слабости нефти (фьючерс на Brent откатился к $65 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2810 пунктов на фоне укрепления рубля, локомотивом отката выступили бумаги "Группы компаний ПИК" (-3,2%), ОК "Русал" (-2,4%), "Норникеля" (-2%).

Совет директоров девелопера "ПИК", как и ожидалось, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. В последний раз "ПИК" платил дивиденды 4 года назад - в 2021 году: 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что никто не заинтересован в затягивании подготовки меморандума между Россией и Украиной, работа ведется динамично, но по большей части в дискретном режиме. По его словам, перечень условий для прекращения огня на Украине будет подготовлен отдельно, о чем была достигнута договоренность в ходе стамбульских переговоров.

Во вторник Трамп заявил, что лично будет принимать решения о том, нужны ли санкции против России. "Это я буду определять сам. И больше никто", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос о призывах украинского руководства ввести новые антироссийские санкции.

Просели бумаги ЦИАН (-5,1%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды, несмотря на уточнение, что после "переезда" компании в российскую юрисдикцию планируется направить на выплаты около 100 рублей на акцию.

Давление на нефтяные котировки оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на минувшей неделе на 1,328 млн баррелей (эксперты ожидали снижения на 1,85 млн баррелей). Темпы снижения котировок сдерживались опасениями по поводу перебоев в поставках из стран Персидского залива, вызванные сообщениями о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" (+13%, до 516 рублей) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года на обыкновенные акции из расчета 50,3653 рубля на бумагу (всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 900 млн рублей).

В четверг снижение рынка акций РФ продолжилось на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и ухудшения внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи опускался ниже 2760 пунктов, но к закрытию основных торгов отскочил в район 2800 пунктов. Среди лидеров снижения оказались бумаги "Газпрома" (-3,7%) на фоне известий о рекомендациях совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" назначено на 26 июня, оно состоится в заочной форме. Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 год и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

Совет директоров "Норильского никеля" (+0,5%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, также от выплаты годовых дивидендов отказались "Эн+ груп", "Самолет", "Совкомфлот", "Промомед", "Магнит", "НЛМК". В то же время совет директоров "Т-Технологий" (+2,1%) рекомендовал дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 руб. на акцию, сообщила группа.

Давление на акции "ФосАгро" (-1,2%) в четверг оказали новости об окончательном одобрении Европарламентом 50%-го повышения пошлин на импорт удобрений и сельхозпродукции из РФ и Белоруссии.

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем переговоров. "Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", - подчеркнул Рубио. В связи с этим президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс, добавил госсекретарь.

В Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах, заявил Рубио. При этом Рубио предупредил, что в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохраняющиеся низкие темпы инфляции в России, что подогревает ожидания возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ, однако рынок акций РФ отреагировал нейтрально. Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%. Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

Нефть снизилась на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами. Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. По информации Bloomberg, такое же увеличение в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле. Окончательной договоренности пока нет, решение будет приниматься 1 июня.

В пятницу рынок акций РФ продолжил сползание вниз на негативных сигналах с мировых фондовых площадок и опасениях длительного процесса урегулирования украинского конфликта, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) на заявлениях президента США Дональда Трампа о пошлинах на импорт из ЕС. Индекс МосБиржи откатился до 2770 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "НЛМК" (-6%) на новостях, что совет директоров компании рекомендовал не распределять прибыль по итогам 2024 года, дивиденды не выплачивать.

Республиканцы в американском Сенате заявили о готовности одобрить новые санкции против России, если Москва "будет отказываться от взаимодействия" по украинскому урегулированию, сообщило агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" выросли акции "ОГК-2" (+11,7%, до 0,38 рубля) на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 рубля на акцию (отсечка реестра под выплаты - 10 июля).

В период с 19 по 23 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги Московского кредитного банка (-12%), ПАО "Русагро" (-10%), "Эн+ груп" (-9%); лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Волга" (+8%), "ОГК-2" (+7%), ПАО "Полюс" (+3%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю весны продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости вокруг процесса завершения военного конфликта на Украине, корпоративные события, а также динамику внешних фондовых площадок и нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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