"АКБФ" повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 387,99 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" с 382,01 руб. до 387,99 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 3% и соответствует рекомендации "держать", говорится в комментарии аналитиков.

Банк в I квартале 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 15,5 млрд руб., что на 19,3% выше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала в январе-марте составила 30,1% (против 29% за аналогичный период прошлого года). Кредитный портфель до вычета резервов на 1 апреля достиг 760,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с 1 января на 1,2%.

При этом банк подтвердил свои ориентиры по ключевым метрикам: рентабельность капитала - на уровне выше 20%, рост кредитного портфеля - 7-9%, оценка чистой прибыли банка по итогам 2025 года вновь повышена - с 52 млрд руб. до 58,1 млрд руб.

"Сохраняем оценку темпа прироста активов на 2025 год на уровне 10 %, по итогам 2026 года - 11% (против 13 % ранее), - отмечают эксперты "АКБФ". - Оценка по-прежнему базово-оптимистична, учитывая, что банк традиционно отстаёт от широкого рынка по темпам роста, но сохраняет высокие уровни достаточности капитала. При этом риски понижения прогноза ускорились на фоне роста инфляционного давления и замедления экономической активности".

Аналитики полагают, что если краткосрочное замедление инфляции - в результате укрепления рубля и коррекции цен на нефть - будет использовано ЦБ как аргумент для смягчения кредитной политики, то среднесрочные прогнозы инфляции, ключевой ставки и доходности ОФЗ получат импульс к снижению. Прогноз дивидендных выплат банка по итогам 2025 года экспертами инвесткомпании повышен до 63 руб./ао (против 56 руб./ао ранее).

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