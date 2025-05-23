Акции "НоваБев" привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" привлекательны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"НоваБев" представил стратегию развития на 2025-2029 гг. Компания таргетирует рост выручки в два раза по итогам 2029 года с достижением 270 млрд рублей. "В целом, "НоваБев" успешно выполнил стратегию развития до 2024 года в условиях неблагоприятной макроэкономической среды, - отмечают эксперты сервиса. - Параметры новой стратегии выглядят вполне реализуемыми. Однако в условиях текущей высокой ставки в экономике мы в первую очередь ожидаем фокуса компании на повышении эффективности бизнеса с дальнейшим постепенным ростом инвестиций на расширение бизнеса по мере снижения ключевой ставки и улучшения макроэкономической среды".

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" полагают, что акции "НоваБев Групп" являются привлекательными для долгосрочного инвестора.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.