Цена золота вернется к $3500/унц. до конца 1 полугодия 2025г - Freedom Finance Global

Цена золота вернется к $3500 за тройскую унцию до конца 1 полугодия 2025 года, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Мировые цены на золото 23 мая повышаются на 1,44%, до $3347,5 за тройскую унцию. Над отметкой $3340 котировка оказалась впервые за последние две недели, констатирует эксперт. Так, с начала мая драгметалл подорожал на 3,9%, из которых почти 2% роста пришлись на последние четыре торговых дня.

"На фоне смягчения геополитических рисков во второй декаде месяца ралли в этом активе ненадолго прервалось, - указывает Мильчакова. - Всего за неделю его цена скорректировалась вниз на 5%. Одновременно эксперты некоторых глобальных инвестиционных банков фиксировали сильнейший с 2013 года недельный отток капитала из золота в доллар США, составивший $2,9 млрд. До этого за всю историю торгов начиная с XX века подобные объемы фиксировались лишь дважды. По всей видимости, эта динамика связана со смягчением внешнеторговых противоречий между США и Китаем, которые заключили соглашение о временном снижении взаимных пошлин".

Во второй половине мая этот фактор был отыгран, спрос на золото как защитный инструмент от геополитической и внешнеэкономической неопределенности вновь пошел вверх. Дополнительную поддержку котировкам, по мнению аналитика инвесткомпании, могло оказать очередное обострение конфликта между Израилем и Ираном, грозящее вооруженным противостоянием. Заявления МВФ о том, что США необходимо как можно скорее решать проблему растущего госдолга, тоже, видимо, мотивируют инвесторов перекладываться из доллара в золото, полагает Мильчакова.

По прогнозам эксперта, до конца первого полугодия текущего года цена вернется к $3500 за тройскую унцию.

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