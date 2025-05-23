Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МДМГ на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать", говорится в обзоре аналитиков.

"МД Медикал Груп" объявила о приобретении 100% акций оператора медицинских центров ООО "МЦ Эксперт", работающего с 2007 года и входящего в группу компаний "Эксперт", которая, помимо России, осуществляет деятельность в Армении и Узбекистане.

"Сделка укрепит позиции "МДМГ" за счет как расширения географии присутствия (добавляется четыре новых региона), так и увеличения доли многопрофильных направлений в выручке, - отмечает аналитик Мария Лукина. - По завершении количество многопрофильных больниц группы увеличится с 11 до 14, клиник - с 55 до 72. Прошлогодняя выручка МЦ Эксперт эквивалентна примерно 19% выручки МДМГ, составившей 33,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA (24%) ниже, чем у МДМГ (32%), но соответствует профилю. Для повышения показателя будут проведены оптимизационные процессы".

На взгляд эксперта, сделка не отменяет запланированную экспансию под брендом "Мать и дитя" и не повлияет на готовность компании делится прибылью с акционерами в виде дивидендов.

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