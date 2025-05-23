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23 мая 2025 года 16:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD112 и $116, что отражает потенциал роста на 34,8% и 37,9% от текущих значений соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Отчет Baidu за первый квартал 2025 года в целом подтвердил наблюдавшиеся ранее тренды, - пишет эксперт. - Бизнес китайского технологического гиганта все сильнее смещается в сторону предоставления услуг, связанных с искусственным интеллектом, в то время как сегмент онлайн-рекламы сохраняет слабую динамику. При этом акции Baidu остаются недооцененными в сравнении с другими китайскими технологическими корпорациями, что, на наш взгляд, обусловливает их привлекательность". Baidu - китайский интернет-холдинг, известный самой популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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