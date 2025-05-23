Рубль днем растерял утренний рост и немного снижается в паре с юанем на фоне возобновившей активное падение нефти

Москва. 23 мая. Китайский юань отыграл утренние потери и немного повышается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль развернулся вниз и слабеет на фоне возобновившей активное снижение нефти. При этом спрос на рублевую ликвидность поддерживается при подготовке экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,096 руб., что на 4,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 10 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,05 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 35 копеек, до 90,85 руб./EUR1.

"При отсутствии значимых изменений в геополитике летом рубль может перейти к ослаблению: вероятнее всего, экспортная выручка уменьшится, спрос на иностранную валюту вырастет, рублевые процентные ставки будут снижаться, а рост экономической активности перестанет замедляться. В ближайшие 3-6 месяцев ожидаем ослабления рубля: движение от уровня 78-80 руб. за доллар к 90-95руб. за доллар. На предстоящей неделе на валютный рынок может оказывать влияние налоговый период: вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 78-82 руб., юаня - в диапазоне 10,8-11,4 руб.", - прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Правительство РФ в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2026 года требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. "Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении кабмина. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

Экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 г.

Котировки нефти возобновили сильное снижение днем в пятницу и завершают неделю в минусе на ожиданиях, что альянс ОПЕК+ может снова ускорить темпы увеличения добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 1,21%, до $63,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 1,11%, до $60,5 за баррель.

С начала недели обе марки теряют около 2% на сообщениях СМИ о том, что восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.