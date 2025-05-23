SberCIB осторожно оценивает акции "Газпром нефти"

SberCIB Investment Research с осторожностью оценивает перспективы акций "Газпром нефти" при текущих уровнях нефтяных котировок, говорится в комментарии аналитиков.

Эмитент опубликовал отчетность за первый квартал текущего года.

Год к году прибыль и свободный денежный поток (СДП) резко упали: EBITDA на 25%, чистая прибыль на 42%, а СДП стал отрицательным: минус 77 млрд руб.

Но дело не только в снижении цен на нефть в рублях. По мнению экспертов инвестбанка, давление на цены реализации и объемы продаж оказали санкции против "Газпром нефти" и части танкерного флота.

При этом год к году инвестиции выросли на 43% и вывели СДП в отрицательную зону. Из-за этого компания, возможно, не сможет сохранять повышенный коэффициент дивидендных выплат - 75%, отмечают аналитики SberCIB.

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