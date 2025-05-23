"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции Совкомфлота

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Совкомфлота", сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

"На компанию сильно давят санкции, также среди рисков - возможная отмена дивидендов", - указывает эксперт.

Результаты эмитента за 1К25 оказались ожидаемо слабыми. Введение в январе санкций в отношении большей части танкерного флота компании оказало дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота, отмечает Прыткова.

Она также обращает внимание, что на динамику чистой прибыли повлияли убыток от курсовых разниц почти на $60 млн на фоне укрепления рубля в отчетном периоде (против прибыли годом ранее) и обесценение судов на $322 млн.

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