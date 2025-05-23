Акции Т-Технологий интересны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" являются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продолжает наращивать масштабы бизнеса в результате приобретения Росбанка, что дало необходимый ресурс собственного капитала. Мы ожидаем, что компания выполнит свой "гайденс" на 2025 год в рамках чистой прибыли и рентабельности собственного капитала", - отмечают эксперты в комментарии.

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