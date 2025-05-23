"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Т-Технологий на уровне 4100-4200 руб

"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на уровне 4100-4200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Прибыль эмитента за 1К25 оказалась выше ожиданий рынка за счет более низких отчислений в резервы, констатируют эксперты.

Менеджмент подтвердил цели на текущий год: рентабельность капитала от 30% и рост чистой прибыли выше 40% г/г.

Также компания в последующие кварталы ожидает увеличения рентабельности капитала на фоне окончания интеграции Росбанка и работы с существующей клиентской базой, отмечают аналитики телеграм-канала.

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал дивиденд в размере 33 рублей на акцию, дивдоходность - 1%. Дата закрытия реестра - 17 июля 2025 года, утверждать выплаты будут на собрании акционеров 27 июня.

Также эмитент может рассмотреть возможность выкупа бумаг с рынка, его потенциальный размер может составить около 5%.

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