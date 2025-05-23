Среднесрочная оценка акций Газпрома нейтральна - "Алор Брокер"

Среднесрочная оценка акций "Газпрома" нейтральна, бумаги вряд ли будут торговаться "лучше рынка" в ближайшее время, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

Совет директоров эмитента в четверг утвердил рекомендацию не распределять прибыль прошлого года. "Решение в целом было ожидаемым, хотя у нас теплилась надежда, что корпорация будет следовать дивидендной политике и выплатит дивиденды", - отмечает эксперт.

В результате, констатирует Антонов, акции "Газпрома" просели в стоимости чуть более чем на 4% и торгуются в текущий момент на технической поддержке.

"Среднесрочный взгляд на бумагу нейтральный, она вряд ли будет "лучше рынка" в ближайшее время, поэтому инвестиционно покупать ее нет смысла", - пишет аналитик в обзоре.

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