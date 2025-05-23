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23 мая 2025 года 09:38

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг: S&P 500 завершил сессию в небольшом минусе, Nasdaq Composite вырос, Dow Jones практически не изменился. Трейдеры оценивали сообщения, что Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом страны Дональдом Трампом проект бюджета, предусматривающий снижение налогов и наращивание расходов. Законопроект, который теперь поступит на рассмотрение Сената, существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США, отмечает Market Watch.

Одно из положений, включенных в законопроект, предполагает завершение действия налоговых льгот для компаний сферы ветроэнергетики и солнечной энергетики к 2028 году, а не к 2031 году, как это планировалось ранее.

Фондовые индексы Японии и Гонконга растут, в то время как другие азиатские рынки акций слабо меняются в ходе торгов в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite торгуется практически на уровне закрытия предыдущих торгов. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. С прошлой пятницы он увеличился примерно на 1% и может завершить "в плюсе" шестую неделю подряд, что станет самым длительным подобным периодом с февраля. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК поднялся менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, оставаясь в негативном тренде на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,7%, до $63,99 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на 0,7%, до $64,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени также на 0,7%, до $60,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,6%, до $61,20 за баррель.

Как написали СМИ накануне, восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

Тем временем ранее член ЕК по экономике Валдис Домбровскис заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть до $50 за баррель с текущих $60 будет оправданным с учетом недавнего падения нефтяных котировок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,449 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,657 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 мая вырос всего на 0,04% и составил 112,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1063,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,63%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,4%) и "Почта России-001Р-10" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,5%), "РЖД-32" (-0,49%) и "Автодор-003Р-01" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС 22 мая начал размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001-03 объемом 10 млрд рублей. Размещение продлится до погашения выпуска. Номинальная стоимость бондов - 100 рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых.

ООО "Энергоника" повысило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 3 года объемом 300 млн рублей до 27% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 30,61% годовых. Купоны ежемесячные. Ранее ориентир составлял 26,75% годовых. "Энергоника" 23 мая планирует начать размещение выпуска. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 26-го, 29-го, 32-го, 38-го, 41-го, 46-го, 49-го, 52-го и 56-го купонов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" 29 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 22,54% годовых. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-06R на уровне 20,05% годовых. Двадцатилетний выпуск объемом 25 млрд рублей был размещен в июне 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 24,3% годовых. Владельцы облигаций серии 001P-06R могут требовать приобретения бондов в течение последних пяти рабочих дней 13-го купонного периода.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 42-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов гасится по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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