Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в апреле;

- пересмотренный ВВП Германии в 1К25;

- продажи домов на первичном рынке США в апреле;

- финансовые результаты "Совкомфлота" и "Озон Фармацевтика" за 1К25 по МСФО;

- "Группа Позитив" проведет "День инвестора";

- советы директоров "Башнефти", "Инарктики", "Русснефти", "НМТП", "Россетей", "Мостотреста" и "Диасофта" обсудят дивиденды за 2024 год.

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