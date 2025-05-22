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22 мая 2025 года 19:45

Рубль в четверг растерял дневной рост на фоне дешевеющей нефти и лишь слегка поднялся в паре с юанем

Москва. 22 мая. Китайский юань отыграл почти все дневные потери и лишь незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль слегка поднялся, растеряв почти весь дневной рост на фоне активного падения нефти. Ранее в ходе торгов спрос на рублевую ликвидность поддерживался при подготовке экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0525 руб., что на 0,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 мая на 1,73 копейки, до 79,7357 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0986 рубля, до 90,2004 руб./EUR1.

"Рубль с открытия продолжал развивать восходящее движение предыдущей сессии, хотя оно и было неустойчивым. В середине торгов российская валюта ускорила укрепление к юаню, который впервые с июня 2024 г. приближался к 10,95 руб. Импульс подорожания рубля не получил продолжения: курс российской валюты стал быстро сдавать позиции и обновил дневной минимум, выйдя в небольшой минус. Во второй половине сессии рубль стал предпринимать попытки скорректировать внутридневную просадку. Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. Однако несмотря на усиление продаж иностранной валюты экспортерами для фискальных платежей, предстоящих в первой половине следующей недели, скорее всего, в целом ее предложение сокращается из-за сильного снижения нефтяных цен за последние месяцы. Спрос на инвалюту в то же время может постепенно восстанавливаться по мере оживления активности потребителей и уменьшения запасов импортных товаров на складах ритейлеров. Дополнительные покупки валюты будут обусловлены сезонным фактором, так как наступает период отпусков и летнего отдыха", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года, говорится в мониторинге предприятий Банка России.

При этом ЦБ отмечает, что их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 гг., когда инфляция была вблизи цели.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в мае в несколько уменьшился и составил 4,4% по сравнению с 4,6% в апреле. Снижение показателя наблюдалось во всех отраслях, за исключением электроснабжения и водоотведения, где в мае этот показатель заметно увеличился.

Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0%.

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Цены на нефть снижаются вечером в четверг на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 1,51%, до $63,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,35%, до $60,74 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. По информации Bloomberg, такое же увеличение в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле. Окончательной договоренности пока нет, решение будет приниматься 1 июня.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 мая опустилась на 1 базисный пункт - до 20,86% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один, три и шесть месяцев в четверг остались на прежних уровнях - 20,91%, 21,66% и 22,08% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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