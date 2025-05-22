ЦБ РФ не будет торопиться со снижением ставки - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, не будет торопиться со снижением ключевой ставки и сохранит достаточно жесткий подход к принятию решений по ставке в последующие месяцы, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно данным Росстата, инфляция составила 0,07% н/н в период с 13 по 19 мая после 0,06% н/н неделей ранее. Это уже шестая неделя, когда инфляция остается на уровне 0,1% н/н или ниже этого значения, констатируют эксперты банка. "Отчасти это не удивительно, так как курс рубля существенно укрепился в 1К25, и именно с апреля это находит отражение в динамике внутренних цен", - отмечают они.

По состоянию на 19 мая рост цен составил 0,15% с начала месяца, а в годовом выражении инфляция замедлилась до 9,9% г/г. Динамика инфляции по сегментам дает аналитикам банка основание рассчитывать на сохранение инфляции на пониженных значениях.

"Динамика инфляции подтверждает правильность жесткой ДКП; на наш взгляд, ЦБ РФ не будет торопиться со снижением ставки и сохранит достаточно жесткий подход к принятию решений по ставке в последующие месяцы", - резюмируют Орлова и Кобяк.

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