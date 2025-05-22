Рубль днем укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 22 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в четверг. Рубль растет, несмотря на активное падение нефти. Спрос на рублевую ликвидность поддерживается при подготовке экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,013 руб., что на 4,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск находился на уровнях предыдущего закрытия - 79,63 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 58 копеек, до 90,08 руб./EUR1.

Поводов для существенного сдвига позиций рубля пока нет, при этом национальную валюту поддерживает налоговый период, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"Ожидаем в ходе сессии четверга продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. Пока не видим поводов для существенного сдвига позиций рубля. Несмотря на то, что в апреле импорт перешел к восстановлению, спроса на иностранную валюту со стороны юрлиц пока не хватает для изменения тенденций на валютном рынке и перехода рубля к ослаблению, - пишет эксперт. - При этом в ходе сессии рубль может быть поддержан ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В такой ситуации не исключаем попыток юаня протестировать поддержку на уровне 11 руб.".

Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0%.

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Цены на нефть заметно снижаются на опасениях избытка предложения, возросших после сообщений об обсуждении ОПЕК+ дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $63,79 за баррель, что на 1,71% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,66%, до $60,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. По информации Bloomberg, такое же увеличение в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле. Окончательной договоренности пока нет, решение будет приниматься 1 июня.